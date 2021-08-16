Антиваксеры наводнили курорты Кубани благодаря "частникам"

В Краснодарском крае, на фоне действующего с августа требования о вакцинации туристов, вырос спрос на аренду жилья у местного населения.

Антипрививочники активно снимают комнаты у "частников", а также поселяются в гостевых домах, где практически не интересуются сертификатами о вакцинации или результатами ПЦР-тестов, желая заработать в конце сезона, пишет "Лента.ру".

Напомним, с 1 августа отели и санатории Кубани не могут заселять туристов, не прошедших вакцинацию и не желающих сделать прививку на курорте.

Спрос противников вакцинации на частное жилье на курортах Черного и Азовского морей так высок, что они готовы заселяться даже на помещения с незаконченным ремонтом.

На фоне высокого спроса поднялись и цены на жилье, в среднем аренда у "частников" стала выше на 20%.