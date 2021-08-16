Ашраф Гани может улететь в США - СМИ

Президент Афганистана Ашраф Гани, чье местонахождение на данный момент неизвестно, может предпринять попытку улететь в США. С таким предположением выступило сегодня иранское агентство Mehr.

По данным издания, Гани может быть в Омане и оттуда может попытаться вылететь в США. Однако в Mehr отдельно отметили, что официальной информации о местонахождении Гани нет, передает ТАСС.



Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.