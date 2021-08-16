Москвичи возвращаются в фитнес-клубы

Обороты фитнес-центров в Москве за первые шесть месяцев 2021 года вышли на "допандемийный" уровень и даже превысили его.

В январе-июне оборот столичных фитнес-центров составил около 5,48 млрд рублей - на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а также на 92,5% больше, чем в 2020 году, рассказал заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, пишет "Интерфакс".

В середине лета спрос на индустрию фитнеса продолжил расти - в июле оборот составил 806 млн рублей - на 5,6% больше, чем в июне.

Фитнес-индустрия в пандемию продолжала бороться за клиентов, в результате им удалось "сохранить основную клиентскую базу и привлечь новых посетителей после того, как ограничения были сняты. Пик продаж в прошлом году пришелся на сентябрь, когда оборот отрасли составил 718 млн рублей", - отметил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

В период скидок в ноябре и декабре обороты индустрии выросли до 827 млн рублей и 838 млн рублей соответственно.