В МИД РФ заявили о готовности талибов вести переговоры

"Талибан" (запрещенное в РФ движение) давно показал себя более договороспособным, чем афганское правительство. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель МИД также отметил, что талибы соблюдают договоренности, связанные с безопасностью посольства России в Кабуле и стран Центральной Азии. По его словам, Москва исходит из того, что договоренности должны выполняться.

"Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы соблюдают договоренности", - подчеркнул он.

Кабулов добавил, что Россия готова к разным событиям, однако рассчитывает на положительный итог.

"Мы, в принципе, готовы к разным поворотам событий, но исходим из более благоприятного для Российской Федерации и ее союзников", - уточнил он.

По словам спецпредставителя, формат расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане остается востребованным.

"Россия, США, Китай, Пакистан и Иран - ключевые державы для афганского урегулирования. Этот формат остается востребованным", - отметил Кабулов.