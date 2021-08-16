Кадыров: ситуация в Афганистане – очередная американская афера

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал события в Афганистане, назвав их очередной американской аферой.

"Америка придумала очередную какую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше 2 млн было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают. Американский проект - бен Ладен, американский проект и талибы (запрещенное в РФ движение) тоже", - сказал Кадыров.

Он отметил, что союзникам России, граничащим с Афганистаном, необходимо укреплять границы и "готовиться к худшему". Так что нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - отметил глава республики.