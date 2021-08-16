В Европе зафиксирована рекордная цена на газ

Цена газа в Европе обновила рекорд, стоимость тысячи кубометров газа впервые превысила $585.

Цена рекордно взлетела на фоне решения "Газпрома" забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Этим утром, согласно данным торгов, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигла почти $550 за тысячу кубометров, по итогам аукциона она выросла на 2,5% и составила рекордные $586,3.

С начала года "Газпром" регулярно выкупал все доступные транзитные мощности Украины, на сентябрь компания выкупила только 4% из предложенного объема допмощностей.