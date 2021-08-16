Джабаров: Россия поможет Узбекистану в случае проблем с Афганистаном

Если появится угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия окажет помощь, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"К сожалению, Узбекистан не входит в состав ОДКБ, но у России с Ташкентом есть договор об оказании помощи. Поэтому если будет угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия Узбекистан не бросит", - подчеркнул он.

По словам Джабарова, Москва готова оставаться посредником в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане, но все будет зависеть от шагов талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ). Вопрос в том, "пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы", уточнил сенатор.

Афганистан может стать угрозой как для Узбекистана, так и для Киргизии и Таджикистана.