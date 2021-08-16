Первый полевой госпиталь появится в Грузии

Минздрав Грузии объявил о скором открытии первого полевого госпиталя в Тбилиси.

По словам главы ведомства Екатерины Тикарадзе, открытие связано с дефицитом коек в ковид-отделениях.

Госпиталь рассчитан на 500 мест, его обустраивают в одном из спортзалов "олимпийской деревни" в районе Дигоми. В настоящее время специалисты работают над инфраструктурой, чтобы ко всем кроватям был подведен кислород, сообщает "Спутник-Грузия".

Министр также отметила, что ведомство делает все для того, чтобы полевой госпиталь использовался только в крайнем случае. При этом Минздрав уже прорабатывает вопрос развертывания подобных госпиталей по всей стране.

Стоит добавить, что министерство ведет переговоры с Красным Крестом о привлечении добровольцев и специалистов.