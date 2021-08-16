В Казахстане опровергли намерение Токаева принять беженцев из Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не принимал каких-либо решений по поводу беженцев из Афганистана. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Он подчеркнул, что слухи на эту тему неуместны.

"Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации", - заявил Уали.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана собираются принять 70 тыс беженцев из Афганистана.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.