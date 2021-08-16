Владимир Васильев: победа талибов – это полный провал США

Взятие запрещенным в РФ движением "Талибан" власти в Афганистане – это прямой итог афганской политики США, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, подчеркнув, что охарактеризовать результат американского присутствия в Афганистане в течение 20 лет можно только одним способом: полный провал.

Эксперт обратил внимание на явные параллели сегодняшнего Афганистана с Вьетнамом 50-летней давности. "Когда США вывели войска из Вьетнама в январе 1973 года, американская политика в отношении вьетнамского будущего базировалась на том, что у политических элит в Южном Вьетнаме, которые Штаты формировали, воспитывали и поддерживали на протяжении 10 лет, хватит силы удержать власть. В Вашингтоне действительно бытовало ощущение, что эти элиты при минимальной американской поддержке продержатся неопределенно долго. Однако всего два года спустя они были выброшены из Южного Вьетнама, а власть окончательно перешла к руководству Северного Вьетнама", - напомнил он.

"В Афганистане тот же самый провал американской политики произошел намного быстрее, чем во Вьетнаме, причем сбежали и президент, и вице-премьер, и многие другие. В Афганистане не осталось сил, которые ориентировались бы на США, и не приходится сомневаться в том, что все, кто теперь в стране решится провозгласить себя политическими сторонниками Штатов или НАТО, будут попросту физически нейтрализованы. Максимум, что себе теперь могут позволить США – это точечные бомбардировки и спецназовские операции, только непонятно, зачем их устраивать, кроме предотвращения каких-то терактов, которые, возможно, будут направлены против Америки", - отметил Владимир Васильев.

Тема Афганистана тем более болезненна для политиков и общественности США, что она тесно переплетена с темой терактов 11 сентября 2001 года. "События 11 сентября оставались весьма проблематичными на протяжении многих лет, причем значительное число людей полагает, что организованы эти теракты были с территории США, а не с территории Афганистана. По большому счету, сейчас у США нет ни рычагов, ни мотивов хоть как-то влиять на контроль над происходящим в Афганистане. Штаты могут вступить в некую международную коалицию, в том числе с Россией или Китаем, чтобы не допустить превращение Афганистана в международный плацдарм терроризма и экспансии талибов, но и в том, что они захотят так поступить, на сегодня есть большие сомнения", - подчеркнул американист.

"Дело в том, что способность талибов дестабилизировать ситуацию в Средней Азии, входит в круг интересов США. Они могут даже начать помогать талибам. Не факт, что будут помогать, поскольку в свое время они помогали моджахедам и получили запрещенную в России "Аль-Каиду", но такой сценарий не закрыт. Штатам было бы выгодно направить экспансию талибов на север, в Узбекистан и Таджикистан, но так они рискуют получить сильную террористическую организацию, которая потом примется за американские базы и войска в районе Персидского залива и в других странах Ближнего и Среднего Востока. Вполне возможно, что политика ничего не делать в отношении Афганистана будет самой очевидной для США в текущих условиях. Пусть Афганистан сам определит свою судьбу", - сказал Владимир Васильев.

"Все эти 20 лет афганская политика США базировалась на больших финансовых вливаниях, теперь же этих денег нет. Те миллиарды и триллионы долларов, которые были потрачены на военное присутствие в Афганистане, явно пошли впустую, а тратить и дальше такие громадные суммы без всякой пользы американская казна больше не имеет ни сил, ни возможностей. Максимум, на что хватит мотивации Вашингтона – изоляция своей страны от возможных террористических атак и какая-то помощь в защите от террора европейским спецслужбам (поскольку в Афганистане действовали не одни США, а НАТО, талибы вполне могут обратить внимание на европейских членов Альянса). Также афганскую тему теперь можно будет использовать для требований поднять европейское финансирование НАТО", - сообщил эксперт.

"Кроме самозащиты и возможности давить на европейских союзников по вопросу бюджета НАТО, других задач у США в афганской теме на сегодня нет. Именно поэтому, скорее всего, Афганистан и будет теперь предоставлен своей собственной судьбе. И здесь усматривается параллель уже с Советским Союзом, также в свое время провалившим афганскую политику. СССР тоже не одно десятилетие сидел в Афганистане, но в конечном итоге был вынужден предоставить эту страну своей собственной судьбе", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.