В Грузии представили нового замглавы Минфина

Заместителем министра финансов Грузии назначен Мамука Бараташвили, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал глава правительства Ираклий Гарибашвили.

Стоит отметить, что Бараташвили работал на разных должностях в министерстве с 1999 года. Он занимал пост первого замначальника Службы доходов ведомства с февраля 2020 года, а также в 2011-2020 годах был главой департамента налоговой и таможенной политики Минфина.