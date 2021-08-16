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В Грузии представили нового замглавы Минфина

В Грузии представили нового замглавы Минфина

Заместителем министра финансов Грузии назначен Мамука Бараташвили, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал глава правительства Ираклий Гарибашвили.

Стоит отметить, что Бараташвили работал на разных должностях в министерстве с 1999 года. Он занимал пост первого замначальника Службы доходов ведомства с февраля 2020 года, а также в 2011-2020 годах был главой департамента налоговой и таможенной политики Минфина.

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Вестник Кавказа

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