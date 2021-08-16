Карачаево-Черкесия получила более 10 тысяч доз "Спутника Лайт"

Крупная партия противокоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Карачаево-Черкесию, сообщает оперштаб республики.

"Всего поступило 10,5 тыс доз. Это вторая партия вакцины "Спутник Лайт". Она будет использоваться для ревакцинации, а также вакцинации лиц, переболевших COVID-19", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в республике увеличились темпы вакцинации. В КЧР ежедневно от COVID-19 прививаются более тысячи человек.