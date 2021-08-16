Главы МИД стран Евросоюза оценят ситуацию в Афганистане

В среду, 17 августа, состоится внеочередная видеоконференция министров иностранных дел стран Европейского союза. Соответствующую информацию подтвердил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель.

В ходе заседания участники встречи обсудят текущую ситуацию в Афганистане, передает ТАСС.

Напомним, 15 августа завершилось начавшееся несколько месяцев назад после объявления США о выводе американских войск из Афганистана наступление радикального движения "Талибан" (запрещено в России): талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

В настоящее время многие страны Европы вывозят своих граждан из Афганистана, сокращают персонал в диппредставительствах, ряд из них закрывает посольства.