Синоптики пообещали москвичам плюс 32 во вторник

В Москве во вторник, по прогнозам Гидрометцентра России, будет 30-32 градуса жары.

Синоптики ожидают во вторник в столичном регионе плюс 32 градуса, в связи с жарой в Москве на 17 августа с 10.00 до 16.00 объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Жара во вторник может побить рекорд этого августа. "Самым жарким днем августа 2021 года в Москве пока остается 2-е, максимум температуры в этот день достигал 29,8 градуса", - сообщили в метеобюро.

Максимальная температура 17 августа в Москве была зафиксирована в 1954 году, тогда воздух накалился до 33,5 градуса.

Текущее лето в Москве на 4 градуса теплее климатической нормы, подчеркнули в Гидрометцентре.