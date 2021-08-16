Германия вывезла из Кабула 40 дипломатов

Германия вывезла из Афганистана 40 сотрудников посольства в Кабуле. Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

"Вчера 40 сотрудников нашего посольства смогли покинуть Афганистан, они ночью были доставлены в Доху. Оперативная центральная группа посольства работает в аэропорту Кабула", - цитирует его РИА Новости.

Бургер также поведал, что вечером 16 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас вновь созовет кризисный штаб правительства, чтобы координировать оперативные мероприятия.