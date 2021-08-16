Число авиарейсов на курорты Египта из Москвы увеличится втрое

Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом дал разрешение на увеличение числа авиарейсов на курорты Египта.

Рейсов из Москвы с 27 августа станет в три раза больше - с пяти до 15 перелетов. В Хургаду и Шарм-эш-Шейх из других городов России, возобновивших обслуживание международных рейсов, будет выполняться по одному рейсу в неделю по обоим направлениям, сообщает сайт кабинета министров.

Авиасообщение с курортами Египта возобновилось этим летом, оно было приостановлено в 2015 году после крушения российского самолета над Синайским полуостровом.