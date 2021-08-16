Жители Казахстана должны государству 23 миллиарда тенге

Казахстанцы задолжали 23 млрд тенге налогов за первое полугодие текущего года, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов республики

Основная сумма задолженности сложилась по налогу на транспортные средства. Свыше 594 тыс жителей задолжали 21,5 млрд. Сумма основного долга составила 17,5 млрд, пени - 3,9 млрд тенге.

По налогу на имущество свыше 263 тыс граждан задолжали 1,1 млрд тенге. Сумма основного долга - 877,1 млн, пени - 269,9 млн тенге.

Помимо этого, по земельному налогу более 261 тыс человек задолжали 409,5 млн, в том числе сумма основного долга - 282,7 млн, пени - 126,8 млн тенге.

"Налоговое законодательство предусматривает начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом применение штрафных санкций законодательством не предусмотрено, то есть только начисление пени", - заявили в ведомстве.