В Турции начинают вакцинировать детей и ревакцинировать медработников

Министерство здравоохранения Турции дало разрешение на вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних.

Прививку от COVID-19 смогут получить лица старше 15 лет, а также лица старше 12 лет, имеющие хронические заболевания. Кроме того, в стране одобрена вакцинация четвертой дозой медработников и приоритетных групп населения. Ранее часть населения получила третью, бустерную дозу вакцины.

В Турции полный курс вакцинации прошли почти 32,5 млн человек, одну дозу вакцины от коронавируса получили более 43,7 млн граждан.