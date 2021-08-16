Грузия направит в Афганистан самолет за своими гражданами

Правительство Грузии в усиленном режиме ведет переговоры, чтобы направить в Кабул самолет за грузинскими гражданами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александре Хвтисиашвили.

"На данный момент идут работы по получению разрешения, чтобы наш самолет тоже приземлился в Кабуле, и мы смогли бы доставить граждан на родину", - цитирует замминистра "Sputnik Грузия".

По его словам, накануне утром с МИД связались граждане Грузии, которые попросили ведомство помочь им с возвращением на родину. К 14:40 МИД Грузии обеспечил их соответствующим рейсом, однако граждане не смогли доехать до аэропорта из-за сложного положения в Кабуле. В ведомстве подчеркнули, что в общей сложности было осуществлено четыре рейса, однако гражданам Грузии не удалось попасть ни на один из них.

"К сожалению, они не смогли добраться до аэропорта, когда был запланирован вылет и украинский борт вылетел без них. Мы вели беседу с другими странами-партнерами, с их стороны также есть подтверждение, что их вывезут, если им удастся попасть в аэропорт. Запланировано еще несколько рейсов", - сообщил замглавы внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в настоящее время идет работа над тем, чтобы доставить граждан Грузии в аэропорт. Хвтисиашвили добавил, что турецкая сторона готова довезти их до аэропорта в бронированных машинах.

В ведомстве рассказали, что 17 граждан Грузии, находящихся в Афганистане, работают в частной канадской компании, а еще 6 человек - в американской.

