В России школы начнут учебный год в традиционном формате

В российских школах учебный год планируется начать в традиционном формате, сообщил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов", - уточнил Кравцов, его словам приводит Telegram-канал ведомства.

Министр подчеркнул, что меры по защите здоровья в образовательной среде отработаны с каждым регионом РФ.