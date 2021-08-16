Талибы изымают оружие у жителей Афганистана

В Кабуле члены запрещенного в России движения "Талибан" приступили к изъятию оружия у гражданского населения, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, представитель движения заявил, что люди больше не нуждаются в оружии для личной защиты.

"Мы понимаем, что люди хранили оружие для собственной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред невинным гражданским лицам", - заявил представитель движения.