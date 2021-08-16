Талибан гарантирует безопасность посольства России в Афганистане

Охраняющие российское посольство в Кабуле талибы (запрещенное в РФ движение) гарантируют его полную безопасность, заявил пресс-секретарь дипломатической миссии Никита Ищенко.

"У нас все идет хорошо, ситуация в городе относительно спокойная. Наше посольство уже охраняют талибы, они гарантировали нам полную безопасность", - приводит его слова РИА Новости.

Также пресс-секретарь отметил, что граждане России не пострадали в ходе событий в аэропорту Кабула.

"Что касается инцидента в кабульском аэропорту, то, по нашим данным, среди пострадавших российских граждан нет",- добавил Ищенко.