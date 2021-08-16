Администрация Керчи предупредила об угрозе новых подтоплений

Власти Керчи предупредили жителей об угрозе новых подтоплений. Предупреждение основано на прогнозах метеорологов об усилении дождей и ветра до 25 м/с на востоке Крыма до конца суток.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии, днем и до конца суток 16 августа 2021 года в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-25 м/с. Внимание! Существует вероятность подтопления территорий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице керченской администрации в Instagram.

Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий разгула стихии в городе привлечены сотрудники Минобороны и Росгвардии.