Военные начали бороться со стихией в Керчи

Врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил о привлечении военных для ликвидации последствий стихии, обрушившейся на Керчь.

"Задействованы все службы городского хозяйства, Минобороны и Росгвардии", - сказал он в ходе заседания оперативного штаба.

Также он отметил, что перевозка людей через затопленные участки дорог в районе автовокзала осуществляется военной техникой.

Ранее сообщалось о том, что прошедшие в Керчи и прилегающих районах ливни снова привели к подтоплению нескольких улиц. В городе приостановлено троллейбусное сообщение. Действует штормовое предупреждение.