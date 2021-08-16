Меликов посетил детский лагерь "Солнечный берег"

Врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с работниками и воспитанниками детского оздоровительного лагеря "Солнечный берег" в Избербаше, сообщает пресс-службе республиканского отделения "Единой России".

Стоит отметить, что лагерь посетили заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Елена Ельникова, вице-премьер Дагестана Мурад Казиев, а также врио министра образования и науки республики Яхья Бучаев.

В рамках поездки гости ответили на актуальные вопросы.

Ельникова подчеркнула, что сокращение количества путевок в детские лагеря связано с коронавирусными ограничениями в республике.

На вопрос о нехватке спортивных зон Меликов отметил, что данная проблема охватывает все районы и города Дагестана, однако, по его словам, работа по увеличению их количества ведется.

"Мы делаем все возможное для их строительства. Кроме того, республике в этом вопросе помогает федеральный центр", – уточнил Меликов.