Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на этой неделе

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на неделю в Узбекистане, в республике ожидается жара.

Прохладная погода, пришедшая в минувшие выходные с запада Казахстана сохранится в понедельник и вторник. "Со среды прохладная воздушная масса начнет отступать с территории Узбекистана и на смену ей будет выходить относительно жаркий воздух с районов зарубежного юга. Температура воздуха будет постепенно расти и к концу недели повысится ночью до 18-20 градусов, днем – до 36-38 градусов", – предупреждают синоптики.

В Узгидромете уточнили, что такая погода на 2-3 градуса превышает среднемноголетние значения.

Сильных дождей в республике на этой неделе не будет, по всей территории ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода с умеренным ветров.