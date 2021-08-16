Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на этой неделе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на неделю в Узбекистане, в республике ожидается жара.
Прохладная погода, пришедшая в минувшие выходные с запада Казахстана сохранится в понедельник и вторник. "Со среды прохладная воздушная масса начнет отступать с территории Узбекистана и на смену ей будет выходить относительно жаркий воздух с районов зарубежного юга. Температура воздуха будет постепенно расти и к концу недели повысится ночью до 18-20 градусов, днем – до 36-38 градусов", – предупреждают синоптики.
В Узгидромете уточнили, что такая погода на 2-3 градуса превышает среднемноголетние значения.
Сильных дождей в республике на этой неделе не будет, по всей территории ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода с умеренным ветров.
Вестник Кавказа
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