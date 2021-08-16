Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

С 27 августа Россия снимает ограничения на авиасообщение с Чехией, Доминиканой и Южной Кореей.

Будут возобновлены регулярные и чартерные рейсы в эти страны, уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Решение принято по итогам заседания оперштаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", - уточнили в штабе.