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В Сухуми эвакуировали жителей после обильных осадков

В Сухуми эвакуировали жителей после обильных осадков

Сильные дожди в Сухуми привели к затоплению нескольких улиц, часть жителей эвакуировали.

По данным МЧС Абхазии, уровень воды местами превышал 1,5 метра. Подтопления отмечались на улицах Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, а также в районе зданий кабинета министров и МВД.

Подчеркивается, что спасатели провели частичную эвакуацию из подтопленных домов, а также приступили к промывке дорог и тротуаров от мусора и ила.

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Вестник Кавказа

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