В Узбекистане потерпел крушение самолет ВВС Афганистана

Накануне вечером в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана рухнул самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

Согласно предварительной информации, находившиеся в воздушном судне военнослужащие Афганистана успели выпрыгнуть с парашютами.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали двое афганских военных, их госпитализировали в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, передает Газета.uz.