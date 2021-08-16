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В Узбекистане потерпел крушение самолет ВВС Афганистана

В Узбекистане потерпел крушение самолет ВВС Афганистана

Накануне вечером в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана рухнул самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

Согласно предварительной информации, находившиеся в воздушном судне военнослужащие Афганистана успели выпрыгнуть с парашютами.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали двое афганских военных, их госпитализировали в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, передает Газета.uz.

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Вестник Кавказа

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