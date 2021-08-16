Детскую музыкальную школу отремонтируют в Кисловодске

Детскую музыкальную школу имени С.В. Рахманинова отремонтируют в Кисловодске, в настоящее время специалисты работают над проектно-сметной документацией, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что в рамках масштабного ремонта будут обновлены инженерные коммуникации, отремонтирована кровля, появится оборудование элементов доступной среды, восстановлен исторический облик школы.

Кроме того, будет благоустроена территории. Здесь расположится открытая эстрада и скульптурные композиции памяти С.В. Рахманинова.