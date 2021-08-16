В санатории в Северной Осетии отравились дети

Девять детей с признаками кишечной инфекции обратились за помощью к медикам после отдыха в местном санатории "Тамиск" в Северной Осетии.

"15 августа в Республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции обратились девять детей в возрасте от 11 до 14 лет, вернувшиеся накануне из санатория "Тамиск", - приводит сообщение ТАСС.

По факту инициирована прокурорская проверка, в ходе которой будет проведен контроль исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.