Андрей Бакланов: кризис в Афганистане перешел в новую фазу

Только сам афганский народ может решить, признавать ли легитимной власть запрещенного в РФ движения "Талибан", накануне взявшего под контроль Кабул после побега президента Афганистана Ашрафа Гани – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, подчеркнув, что кризис в Афганистане накануне не закончился и не начался, а только перешел в новую фазу.

Прежде всего дипломат отметил, что в последние недели все шло к тому, что талибы все-таки победят. "По большому счету, кризис, который много лет назад в Афганистане начался, продолжается, теперь в новой фазе", - сказал он, обратив внимание, что "Талибан" сейчас стремится показать себя силой, способной быть легитимной властью в Афганистане.

"Во время переговоров с нашим представителем "Талибан" говорил, что он как организация претерпел большие изменения, что он учитывает и уроки истории, и необходимость занимать более гибкую позицию, выполнять в будущем определенные международные обязательства Афганистана. То есть талибы стараются представить себя солидной силой, которая пришла к власти и будет Афганистан представлять на международном уровне, как и полагается государственной власти", - сообщил Андрей Бакланов.

"Насколько эти разумные доводы отражают реальную позицию талибов, посмотрим, пока неясно. Первые часы пребывания у власти показывают, что они стараются держать в столице определенный порядок, выставляют охрану вокруг дипломатических представительств, которые пока еще остались на территории Афганистана. Тем не менее, я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, он будет продолжаться, сейчас только возникло новое положение дел. Внешние игроки будут пытаться присмотреться к возможностям поиска общих точек соприкосновения сторон на заседаниях Совета Безопасности (по-видимому, афганский вопрос и дальше будет рассматриваться в ООН), однако важно понимать, что за афганцев договориться между собой международное общество не сможет", - указал дипломат.

"Центральным участником разрешения многолетнего кризиса должен быть сам афганский народ. Те люди, которые в настоящее время номинируют себя в качестве руководителей Афганистана, должны двигать к этому разрешению кризиса. Мы уже предупредили, что любые попытки допустить негативное развитие событий на границе с нашими политическими союзниками в Средней Азии будут иметь тяжелые последствия", - поведал он.

"Самый сложный и потенциально опасный для нас аспект – это поток беженцев, который может вырасти, если начнется месть представителям режима и дестабилизация станет нарастать. С этим бороться еще сложнее, чем с потенциальными боевиками, которые будут пытаться проникать на территорию Средней Азии. Боевиков можно попросту ликвидировать, а что делать с беженцами? Для России сейчас это главная озабоченность", - подчеркнул Андрей Бакланов.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов выразил ожидание, что при разумном поведении талибов их власть будет признана де-факто. "Я думаю, вопрос не будет вставать о каком-то особо легитимном признании. Я думаю, что сейчас самое главное – это что происходит де-факто. Если они будут де-факто находиться у власти и вести себя осмотрительно, то не будет каких-либо официозных действий торжественного международного признания. Это просто пойдет в жизнь дальше и все", - заключил он.