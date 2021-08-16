В МИД РФ прокомментировали ситуацию в аэропорту Кабула

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что США не реагирует на просьбы жителей Афганистана, которые хотят покинуть страну после взятия власти талибами (запрещенное в РФ движение).

"Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять (против) ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей". Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире - афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина", - написала она.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела американскими военными аэропорта Кабула погибли несколько человек.