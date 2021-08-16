Черный ящик с российского Бе-200, разбившегося в Турции, отправлен экспертам

В Турции завершился осмотр места крушения российского самолета-амфибии Бе-200, черный ящик с судна отправлен экспертам в Россию, пишет Anadolu.

Крушение самолета произошло 14 августа в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, погибли восемь человек, среди них пятеро российских военных.

На место крушения эксперты были доставлены на вертолете, добраться наземно было невозможно из-за наличия крутых обрывов в районе. Осмотр территории был завершен на рассвете 16 августа.

Причина крушения станет известна после завершения расследования