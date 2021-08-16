Азербайджан будет участвовать в международной оборонной выставке в Турции

Азербайджан заявлен участником международной оборонной выставке IDEF-2021 в Стамбуле, информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Турцию, где ознакомится с вооружением, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний на IDEF-2021.

Кроме того, в ходе рабочего визита у главы азербайджанского оборонного ведомства запланирован ряд встреч.