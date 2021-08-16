В России коронавирусом заразились еще 20 765 человек

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 20,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 20 765 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 788 (8,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 1 489 (минимум с 31 марта), в Санкт-Петербурге - 1 383, в Московской области - 1 362. В Крыму 382 новых случая, в Ставропольском крае - 343, в Краснодарском крае - 253, в Дагестане - 195, в Чечне - 172, в Кабардино-Балкарии - 87, в Ингушетии - 70, в Северной Осетии - 70, в Адыгее - 56, в Карачаево-Черкесии - 53.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных в России достигло 6 621 601 человека.

Выписан по выздоровлении за сутки 15 601 человек, за весь период - 5 899 917 человек.

Умерли за сутки 806 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 171 305 человек.