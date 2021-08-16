Женская сборная по футболу появится в Железноводске
В Железноводске начался отбор в женскую сборную по футболу, которая будет действовать на базе детско-юношеской спортивной школы.
Как пояснили в пресс-службе местной администрации, тренировки спортсменок будут проходить на стадионе "Спартак". Ранее стадион был отремонтирован к чемпионату мира по футболу.
"Стараемся активно развивать спортивное направление среди молодежи. Ждем и от будущей "железной" женской сборной крупных побед", - прокомментировал событие мэр Железноводска Евгений Моисеев.
Вестник Кавказа
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