Женская сборная по футболу появится в Железноводске

В Железноводске начался отбор в женскую сборную по футболу, которая будет действовать на базе детско-юношеской спортивной школы.

Как пояснили в пресс-службе местной администрации, тренировки спортсменок будут проходить на стадионе "Спартак". Ранее стадион был отремонтирован к чемпионату мира по футболу.

"Стараемся активно развивать спортивное направление среди молодежи. Ждем и от будущей "железной" женской сборной крупных побед", - прокомментировал событие мэр Железноводска Евгений Моисеев.