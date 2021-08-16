Наводнение в Турции унесло 70 жизней

На севере Турции в результате наводнений погибли 70 человек, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве страны, пишет Anadolu.

В провинции Кастамону погибли 60 человек, в Синопе - 9 человек, в Бартыне - 1 человек. Еще 47 человек числятся пропавшими без вести в Кастамону и Синопе.

В этих провинциях проведена масштабная эвакуация населения: из Кастамону вывезли 1 480 человек, из района Аянджик в Синопе - 560 человек, из района Улус провинции Бартын - 341 человек.

Наводнение произошло в результате сильных дождей, случившихся 11 августа на черноморском побережье Турции.