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ВАЗ сбил мотоцикл на Ставрополье: пострадали три человека

ВАЗ сбил мотоцикл на Ставрополье: пострадали три человека

Водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движение на дороге Георгиевск-Новопавловск, где столкнулся с мотоциклом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

От удара легковушка выехала на обочину и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир автомобиля. Они госпитализированы.

Правоохранители установили, что за минувшие два года водитель легкового авто 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и 10 раз за нарушение скорости. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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