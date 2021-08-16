ВАЗ сбил мотоцикл на Ставрополье: пострадали три человека

Водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движение на дороге Георгиевск-Новопавловск, где столкнулся с мотоциклом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

От удара легковушка выехала на обочину и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир автомобиля. Они госпитализированы.

Правоохранители установили, что за минувшие два года водитель легкового авто 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и 10 раз за нарушение скорости. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.