МИД России: ситуация в Афганистане является результатом провала США

В Афганистане происходит не переход власти по определенным договоренностям, а захват ее талибами ("Талибан", запрещено в РФ), это связано с провалом США в Афганистане, уверен спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В настоящее время в Афганистане талибы контролируют почти 90% государственных зданий, президент ушел с поста и покинул страну.

Некоторые СМИ сообщают, что в Кабуле происходит переход власти по договоренностям. "Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция", - заявил Кабулов.

Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена. Вскоре будет уточнена форма правления в стране.