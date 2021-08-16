Дагестан поделился планами картофельными планами

В Дагестане к концу летнего сезон планируется собрать около 370 тыс т картофеля, что почти на 13 тыс т больше, чем в 2020 году.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов отметил, что высокие урожаи ожидаются даже несмотря на сокращение посевных площадей. "В 2021 году, хотя площади немного уменьшились, урожайность высокая, ожидаем около 370 тысяч тонн", - сказал он.

Представитель ведомства отметил, что продукция в основном реализуется внутри республики, однако часть направляется в Москву, Волгоград, Пензу, Воронеж и Тамбов, передает ТАСС.