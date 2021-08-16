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В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям деньги за образование

В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям деньги за образование

С инициативой возвращать россиянам в возрасте до 35 лет с тремя и более детьми средства, потраченные ими на учебу, выступил депутат Государственной Думы Василий Власов, пишет «Лента.ру».

Предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову. Согласно идее депутата, молодые многодетные родители смогут вернуть деньги, ранее потраченные ими на обучение в среднеспециальных или высших учебных заведениях. Власов уверен, что такая мера поддержки молодых многодетных семей поможет стимулировать рождаемость в стране.

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Вестник Кавказа

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