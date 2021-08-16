Chevrolet протаранил "Ладу" в Грозном

Два человека пострадали в поселке Катаяма Грозного накануне вечером в результате автоаварии.

Водитель Chevrolet Lacetti двигаясь со стороны 36-го участка в сторону Грозного, на пересечении ул. Сурикова и ул. В. Алиева столкнулся "Ладой Приорой", за рулем которой находился местный житель.

Водители с телесными повреждениями госпитализированы в ГКБ № 1 Грозного. Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.