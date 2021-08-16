В Ингушетии откроется 16 "Магнитов"

Компания "Магнит" намерена до конца года открыть в Ингушетии 16 новых торговых точек, сообщили в пресс-службе главы региона.

В минувшую субботу магазин «Магнит у дома» был открыт в одном из отдаленных сел республики. "Сегодня мы открываем девятый магазин в республике, до конца года планируем открыть еще 16", - говорится в сообщении. В компании также отметили, что благодаря открытию новых торговых точек у местных производителей появится дополнительная возможность реализации товара. "Для них в этих магазинах отведена отдельная секция, что будет способствовать продвижению их продукции", - приводит сообщение ТАСС.

Напомним, что первые три магазина сети "Магнит" были открыты в Ингушетии в начале декабря 2020 года.