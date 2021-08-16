Росавиация: Nordwind готовит тариф в один рубль

В Росавиации уточнили, что билеты российской авиакомпании Nordwind не будут продаваться за один рубль - таким будет тариф перевозки.

"Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный ветер" действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы", - пояснили в Росавиации, пишет РИА Новости.

Ранее газета "Известия" сообщила, что вскоре в России могут появиться авиабилеты стоимостью один рубль для семей с детьми.