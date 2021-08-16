ВС Армении начали новый обстрел азербайджанских военных в Нахчыванском направлении

Министерство обороны Азербайджана сообщает утром в понедельник, что позиции армии республики в очередной раз подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении.

"16 августа с 09:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района начали автоматный и пулеметный обстрел позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что военнослужащие Азербайджана не пострадали в результате обстрела. Оперативная обстановка взята под контроль.