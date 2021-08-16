Победа талибов породила новую волну эмиграции из Афганистана

Тысячи граждан Афганистана покидают страну из-за захвата власти "Талибаном" (запрещенная в РФ организация). Толпы людей осаждают аэропорт Кабула со вчерашнего дня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана на фоне обострения ситуации.

"Турция столкнулась с потоком афганских мигрантов через территорию Ирана. Мы находимся перед лицом опасности новой волны миграции из Афганистана. Продолжим усилия для поддержания стабильности в этой стране", - заявил он.

Между тем, глава МВД Германии Хорст Зеехофер сообщил, что волна беженцев из Афганистана коснется и европейские страны. "Мы должны считаться с тем фактом, что начнется движение людей, в том числе в направлении Европы. Это не запугивание, а реалистичное описание ситуации", - подчеркнул министр.

Стоит добавить, что в ООН призвали соседние с Афганистаном страны не закрывать границы от беженцев, которые спасаются от власти талибов.