Нетрезвый водитель попался правоохранителям в Чечне

Правоохранители Наурского района Чечни в ходе проведения профилактических мероприятий остановили ВАЗ-21074 в селе Рубежное.

За рулем находился местный житель. "От мужчины исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятная, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Мужчина ответил категорическим отказом", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Впоследствии выяснилось, что нарушитель ранее привлекался к административной ответственности и мировым судом Наурского района признан виновным в нарушении ПДД.

По факту ведется проверка, так как в действиях задержанного усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").