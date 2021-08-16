Nordwind готовит авиабилеты за один рубль для семейных россиян

Российская авиакомпания Nordwind будет продавать специальные авиабилеты семьям с детьми до 18 лет, пишет газета "Известия".

Билеты за один рубль скоро поступят в продажу - если перевозчик получит государственные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. По спецтарифу планируется реализовать около 25 тыс проездных документов в Калининград, Самару, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Ярославль.

Предельная стоимость тарифа составит 7-11 тыс рублей, дотации Nordwind составят 229,2 млн рублей.

Также на "семейные" госсубсидии претендуют другие российские авиакомпании: Аэрофлот, S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia, Red Wings и "Азимут".

"Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками ", - сообщил специалист Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.