Газ взорвался в многоэтажке в Симферополе

Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в одной из многоэтажек Симферополя, информирует пресс-служба главного управления МЧС РФ по Крыму.

По словам начальника пресс-службы регионального ведомства Лины Кратюк, хлопок бытового газа произошел на первом этаже пятиэтажного дома. "Последующего горения не последовало. Пока проводилась проверка дома, из него было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей", - сказала она, отметив, что несущие конструкции не пострадали, "все граждане вернулись в свои квартиры"

Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.